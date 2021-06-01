Самые продаваемые автомобили в России подорожали в 2 раза с 2012 года

При этом отечественная Гранта за последние десять лет стала дороже более чем в два раза.

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало результаты интересного исследования, выяснив, насколько стали дороже наиболее продаваемые авто в России с 2012 года.

При расчете учитывалась стоимость автомобилей в базовой комплектации. Так, за период с января 2012-го по май 2021-го стоимость Гранты увеличилась на 127% с 229 000 до 519 900 рублей.

Renault Logan прибавил в цене за 10 лет 109% и продается в 2012 году по цене от 706 000 рублей.

Среди моделей, которые участвовали в исследовании, самую высокую стоимость имеет Volkswagen Polo, который продается по цене от 957 900 рублей, что на 123% больше, чем в 2012 году.

Также в пределах 90% подорожали Hyundai Solaris (от 840 тыс. руб.) и KIA Rio (от 889,9 тыс. руб.).