Почему не работает кондиционер в машине?

Путешествовать в автомобиле более комфортно помогают отопление и кондиционер: именно они создают в салоне авто комфортную температуру. Но бывает и так, что эти устройства перестают выполнять свою функцию: например, из отверстий кондиционера выходит теплый воздух вместо холодного. Разбираемся, в чем может быть причина выхода узла из строя.

Отказ компрессора или воздуховодов – одна из наиболее распространенных проблем, с кондиционером автомобиля. Неисправность часто выражается в течи компрессора или утечке в трубах, по которым проходит газ. Если компрессор вышел из строя, его необходимо заменить.

Небольшие удары, которые автомобиль получает во время езды по городу, например, из-за пересечения выбоин, также могут привести к повреждению некоторых элементов авто, одним из них является кондиционер. Этот сбой не всегда просто обнаружить. При обращении в автосервис нужно предупредить мастера о странностях в работе кондиционера в виде выхода теплого воздуха.

Засорение фильтра салона – еще одна причина, по которой из кондиционера автомобиля выходит тепло. Это может произойти из-за чрезмерного количества пыли, грязи или даже насекомых, если не проверять фильтр регулярно. Кроме того, даже при правильной эксплуатации фильтрующий элемент неизбежно засоряется через какое-то время. Поэтому важно поддерживать его в надлежащем состоянии и заменять при необходимости.

Утечка из газового контура. Если заряда фреона в кондиционере хватает всего на несколько месяцев или даже недель, скорее всего, это неисправность. Как правило, это вызвано износом труб, которые со временем загрязняются. Если утечка значительная, ее можно легко увидеть по масляным или грязным пятнам; если же она небольшая, то необходимо использовать специальную жидкость, светящуюся в ультрафиолете.

Неисправность в коробке кондиционера. Если это не одна из вышеперечисленных неисправностей, то проблема может быть в коробке. Этот бокс находится там, где расположен вентилятор, выталкивающий воздух в салон, или люки, отделяющие горячий воздух от отопления и холодный воздух от кондиционера. Если коробка не закрывается должным образом, то оба воздушных потока смешаются. Из-за этого из кондиционера автомобиля может выходить тепло.

В любом случае, при проблемах с кондиционером рекомендуется посетить сервисный центр: опытный мастер точно диагностирует неисправность и поможет решить проблему.