Премиальный российский седан Aurus Senat превратили в катафалк

Компания Aurus расширила список моделей, созданных на базе седана Senat. Так, сейчас существует лимузин, седан, кабриолет, а теперь еще и универсал «Лафет».

Как пишет портал «Русский автомобиль», был создан катафалк на базе лимузина Senat, а это 6,1-метровая модель, которая предназначена для похорон VIP-персон. Фото нового автомобиля пока нет, о нем стало известно благодаря сертификату СБКТС.

Напомним, Senat разработан на единой модульной платформе, на которой тоже будут выпускать внедорожник Komendant и минивэн Arsenal.

Напомним, 31 мая на заводе Sollers в Елабужском районе состоялся торжественный запуск серийной сборки седана Aurus Senat.