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Ford выпустит несколько полностью электрических вседорожников

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Ford рассказала про развитие электрокаров, также автопроизводитель представил две модульные платформы, на которых в дальнейшем будут базироваться все электрокары компании.
Новые аккумуляторные тележки позволят создавать пикапы, кроссоверы и внедорожники, также они могут использоваться для коммерческого транспорта и автомобилях «для активного образа жизни».

Помимо этого, платформы позволяют выпускать моноприводные и полноприводные модификации.

Предположительно, все авто бренда скоро будут переведены на электрическую тягу, причем большие автомобили перейдут на анонсированные тележки до 2025 года.

Ford выпустит несколько полностью электрических вседорожников

Ford до 2025 года увеличит инвестиции в развитие, разработку и создание электрокаров, помимо этого компания надеется освоить производство новых твердотельных батарей.

В компании считают, что до 2025 года стоимость аккумуляторов в мире снизится на 40%, а еще через пять лет доля продаж электрокаров вырастет до 40%.

Ford выпустит несколько полностью электрических вседорожников Ford выпустит несколько полностью электрических вседорожников Ford выпустит несколько полностью электрических вседорожников

ford
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