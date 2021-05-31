Ford выпустит несколько полностью электрических вседорожников

Ford рассказала про развитие электрокаров, также автопроизводитель представил две модульные платформы, на которых в дальнейшем будут базироваться все электрокары компании.

Новые аккумуляторные тележки позволят создавать пикапы, кроссоверы и внедорожники, также они могут использоваться для коммерческого транспорта и автомобилях «для активного образа жизни».

Помимо этого, платформы позволяют выпускать моноприводные и полноприводные модификации.

Предположительно, все авто бренда скоро будут переведены на электрическую тягу, причем большие автомобили перейдут на анонсированные тележки до 2025 года.

Ford до 2025 года увеличит инвестиции в развитие, разработку и создание электрокаров, помимо этого компания надеется освоить производство новых твердотельных батарей.

В компании считают, что до 2025 года стоимость аккумуляторов в мире снизится на 40%, а еще через пять лет доля продаж электрокаров вырастет до 40%.