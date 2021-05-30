Продажи подержанных автомобилей KIA с начала 2021 года выросли в 1,5 раза

В России автомобили KIA с пробегом продают уже 156 сертифицированных центров.

За период с начала года, продажи подержанных автомобилей KIA выросли в 1,5 раза, когда объемы достигли показателя 3 466 единиц.

Только в апреле россияне купили 953 авто марки с пробегом. Напомним, что программа называется «KIA Уверен».

Все автомобили KIA с пробегом которые предлагаются по программе «KIA Уверен», проходят проверку, и их пробег не больше 150 тыс. км или до 5 лет.

На продажу машину выставляют после технической проверки с оригинальным ПТС.

Как сообщают в компании, автомобили поступают к дилерам как из парков официальных дилеров KIA, так и от клиентов, которые сдали свою машину по программе трейд-ин.