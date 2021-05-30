Дети с 10 лет смогут садиться за руль автомобиля в Великобритании

Такую возможность предоставит детям компании Track Days, которая займется обучением вождению детей возрастом от 10 до 17 лет.

Стоит отметить, что компании Track Days специализируется на любительских заездах по гоночным трассам, но недавно она создала специальную программу по обучению вождению детей.

Руководство Track Days уверено, что дети, которые пройдут эту программу, смогут освоить базовые навыки управления автомобилем и получат опыт о вождения настоящей машиной.

Отмечается, что учится дети смогут на разных машинах, включая спорткары.

Обучение на Ford Fiesta ST обойдется в 4 200 рублей в эквиваленте в час, а при выборе Ferrari, Lamborghini, McLaren и Aston Martin стоимость обучения за час составит уже 17 600 рублей.