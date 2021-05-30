Рекордное число автомобилей оформили в кредит россияне в апреле 2021 года

О том, что в прошлом месяце в России были рекордные показатели автокредитов, сообщили не только в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), но и бюро кредитных историй «Эквифакс».

Как сообщили в последнем, в апреле число оформленных кредитов на автомобили достигло исторического максимума – 93,8 тыс. ссуд.

Наряду с этим было зафиксировано снижение среднего лимита на 3%, что произошло впервые с начала года.

Средний лимит кредита составил 970,7 тыс. ед. Объём выданных кредитов на машины составил 91 млрд рублей, а это на 12,2% больше.

Отдельно было отмечено, что автокредиты сместились в более бюджетный сегмент, но при этом в последние месяцы россиянам выдавали более 60% кредитов на покупку новых автомобилей.