Peugeot 208 в апреле 2021 года стал самой популярной моделью в Европе

Это следует из отчетных данных исследовательской компании JATO Dynamics.

Так, в апреле в Европе лидером по продажам стал Peugeot 208, который возглавил рынок с результатом 18 387 штук, сместив лидера Volkswagen Golf.

На втором месте оказался кроссовер Peugeot 2008, реализованный в количестве 18 328 штук, что в 3,8 раза больше.

Volkswagen Golf стал только третьим с результатом 17763 единиц, что в 2,3 раза больше. Следующие две позиции в списке самых востребованных оказались за Toyota Yaris и Volkswagen T-Roc.

Первый был продан в количестве 17 365 ед., а второй – 17 168 шт.

В десятке лидеров оказались следующие модели: Opel/Vauxhall Corsa (16934 ед., рост в 4,1 раза), Renault Clio (16859 ед., рост в 2,7 раза), Fiat 500 (15771 ед., рост в 8,3 раза), Peugeot 3008 (14743 ед., рост в 6,3 раза) и Citroen C3 (14692 ед., рост в 4,7 раза).