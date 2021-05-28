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Производство автомобилей Hyundai с ДВС компания сократит на 50%

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Hyundai сократит модельный ряд автомобилей с классическими моторами, вместо которых будут выпущены «зеленые» модели.
Корейский концерн намерен сократить модели у всех своих брендов — Hyundai, Kia и Genesis.

Помимо этого автопроизводитель сократит инвестиции в развитие и исследование двигателей внутреннего сгорания.

Новый план развития уже утвержден руководством концерна Hyundai Motor, и согласно новой стратегии развития будут увеличены инвестиции в разработку новых аккумуляторов и улучшение показателей существующих.

Помимо этого, Hyundai Motor будет развивать водородные топливные элементы.

В планах компании к 2040 году в Европе, Китае и США продавать только электрические автомобили. Стоит отметить, что подобный план развития уже утвердила компания Ford.

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