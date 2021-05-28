Производство автомобилей Hyundai с ДВС компания сократит на 50%

Hyundai сократит модельный ряд автомобилей с классическими моторами, вместо которых будут выпущены «зеленые» модели.
Корейский концерн намерен сократить модели у всех своих брендов — Hyundai, Kia и Genesis.
Помимо этого автопроизводитель сократит инвестиции в развитие и исследование двигателей внутреннего сгорания.
Новый план развития уже утвержден руководством концерна Hyundai Motor, и согласно новой стратегии развития будут увеличены инвестиции в разработку новых аккумуляторов и улучшение показателей существующих.
Помимо этого, Hyundai Motor будет развивать водородные топливные элементы.
В планах компании к 2040 году в Европе, Китае и США продавать только электрические автомобили. Стоит отметить, что подобный план развития уже утвердила компания Ford.