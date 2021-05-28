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Новый Volkswagen Passat в 2023 году выйдет только в кузове универсал

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В Volkswagen все-таки решили оставить в модельном ряду Passat, но полностью его переделать в универсальный автомобиль.
Следующее поколение Volkswagen Passat лишится кузова седан, и останется только универсал, причем он будет позиционироваться как более практичная версия Arteon.

Как пишет Auto Express, в новом поколении Passat увеличат колесную базу, багажное отделение и место для задних пассажиров.

По слухам, колесная база в «Пассате» вырастет с 2,78 до 2,85 метра. Также компания сократит моторную гамму, где обычных бензиновых ДВС больше не будет, так как их будут предлагать только в составе гибридной силовой установки.

При этом турбодизель объёмом два литра решили оставить. Он будет доступен мощностью от 150 до 200 л.с.

Производство Passat наладят на заводе в Братиславе, где выпускают модели компании Skoda. Появление нового Passat ожидается в 2023 году.

volkswagen Volkswagen Passat
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