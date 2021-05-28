В Италии появился в продаже пикап Lada Niva почти за 2 миллиона рублей

В Италии появилась в продаже особая версия Lada Niva в кузове пикап стоимостью 21 900 евро, что в пересчете составляет почти 2 млн руб.

Объявление о продаже появилось на сайте Auto Scout24, где указано, что доработкой пикапа занимались специалисты компании Auto-Cente.

Они переделали заднюю часть кузова и увеличили колесную базу. В пикапе есть кондиционер и электрические стеклоподьемники.

Под капотом размещен 1,7-литровый мотор мощностью 83 л.с., причем ДВС адаптирован под эконормы «Евро-6». Стоит отметить, что выставленная модификация пикапа никогда не предлагалась на российском рынке.

При этом это не первый пикап, продаваемый в Европе по высокой цене. Ранее в Германии предлагали Lada Niva пикап за 36 тыс. евро, что в эквиваленте составляет 3,2 млн рублей.