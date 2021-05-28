Главная » Новости

Honda подняла цены на кроссовер Honda CR-V в России в мае 2021 года

Просмотров 7 Опубликовано Обновлено

Кроссовер стал дороже во всех комплектациях. Его стоимость выросла в мае на 1,0-1,1% или 25-35 тыс. рублей, что выяснили эксперты «Автостат».

Honda подняла цены на кроссовер Honda CR-V в России в мае 2021 года и теперь его стоимость в базовой комплектации составляет 2 524 900 рублей.

Топовый вариант обойдется в 3 254 900 рублей. Всего для кроссовера доступно четыре комплектации и два двигателя на выбор, среди которых 2,0 и 2,4-литровые установки с отдачей 150 и 186 л.с., работающие с вариатором и полноприводной системой.

honda Honda CR-V
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика