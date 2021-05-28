Кроссовер стал дороже во всех комплектациях. Его стоимость выросла в мае на 1,0-1,1% или 25-35 тыс. рублей, что выяснили эксперты «Автостат».

Honda подняла цены на кроссовер Honda CR-V в России в мае 2021 года и теперь его стоимость в базовой комплектации составляет 2 524 900 рублей.

Топовый вариант обойдется в 3 254 900 рублей. Всего для кроссовера доступно четыре комплектации и два двигателя на выбор, среди которых 2,0 и 2,4-литровые установки с отдачей 150 и 186 л.с., работающие с вариатором и полноприводной системой.