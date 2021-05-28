Компания Toyota представит новый кроссовер 2 июня 2021 года

Toyota тизером анонсировала презентацию нового кроссовера, который покажут 2 июня и как было указано в ролике, он будет ориентирован на рынок США.

Название модели компания пока не раскрывает, но было написано — «Будьте готовы к новому взгляду на знакомое лицо».

Журналисты издания Carscoops предполагают, что 2 июня будет показан кроссовер Toyota Corolla Cross, который ориентирован на американский рынок.

Напомним Toyota Corolla Cross является глобальным автомобилем, который представили в прошлом году. Ожидается, что она доберется и до российского рынка.

Toyota Corolla Cross получил 1,8-литровый 140-сильный ДВС, работающий в паре с вариатором. Также для «паркетника» разработана гибридная силовая установка, основанная на 100-сильной моторе.