Новый кроссовер Maserati Grecale дебютировал на официальных фото

Maserati Grecale показали на официальных фото, но кроссовер продемонстрировали в камуфляжной пленке. Полноценная презентация премиального кроссовера состоится в текущем году.

Фото были созданы после тестов прототипа Grecale, причем тестировал его глава альянса Stellantis Карлос Таварес.



Сейчас известно, что Grecale по своим размерам будет меньше чем Levante. В основе модели ляжет платформа Georgio, на которой уже выпустили Alfa Romeo Giulia и Stelvio.

Ожидается, что в кроссовере установят V6 объёмом 2,9-литра, или также гибридную силовую установку. Позже ожидается появление полностью электрической версии.