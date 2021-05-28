Главная » Новости

Новый кроссовер Maserati Grecale дебютировал на официальных фото

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Maserati Grecale показали на официальных фото, но кроссовер продемонстрировали в камуфляжной пленке. Полноценная презентация премиального кроссовера состоится в текущем году.
Фото были созданы после тестов прототипа Grecale, причем тестировал его глава альянса Stellantis Карлос Таварес.

Новый кроссовер Maserati Grecale дебютировал на официальных фото
Сейчас известно, что Grecale по своим размерам будет меньше чем Levante. В основе модели ляжет платформа Georgio, на которой уже выпустили Alfa Romeo Giulia и Stelvio.

Ожидается, что в кроссовере установят V6 объёмом 2,9-литра, или также гибридную силовую установку. Позже ожидается появление полностью электрической версии.

Maserati Maserati Grecale
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика