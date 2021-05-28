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Subaru подняла цены на автомобили в РФ на 30 тысяч рублей в мае 2021 года

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Рост цен на новые автомобили в России продолжается, и недавно прайсы пересмотрела компания Subaru.

Как выяснили специалисты «Цена Авто», Subaru подняла цены на автомобили в РФ на 30 тысяч рублей в мае 2021 года.

В процентном выражении модели прибавили в цене 0,7-1,2%. Измененные прайсы получили все модели, кроме Outback.

Меньше всех стал дороже WRX STI, который продается по цене от 4 569 900 рублей, что на 0,7% больше.

Обычный WRX стал дороже на 0,8-0,9%, а вот XV продается дороже на максимальные 1,1-1,2%. Его стоимость теперь варьируется от 2 529 000 до 2 689 900 рублей.

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