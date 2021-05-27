Замена стёкол на автомобиле

Любой автомобиль во время движения подвергается опасности механического повреждения под воздействием разнообразных внешних факторов. Если в результате такой ситуации треснет стекло, то его необходимо заменить.

Выбор сервиса для замены автостёкол

Эффективная защита автомобиля – главное требование к замене стёкол, которое должны выполнять специалисты СТО. Все этапы данной работы имеют одинаковую важность, и пренебрежительное отношение к любому из них является нарушением технологии. Среди множества компаний, оказывающих такие услуги, особого внимания заслуживает сервис carglass.ua. При выборе компании надо учитывать следующие рекомендации:

низкая стоимость замены автостекла говорит о невысоком качестве сервиса;

перед установкой нового стекла необходимо тщательно его осмотреть, уделив повышенное внимание краям;

нужно убедиться в наличии всех требуемых комплектующих, без которых произвести замену качественно не получится.

Особенности замены автостёкол

Современные автостёкла имеют трёхслойное строение: два слоя высококачественного кварцевого стекла склеены в них виниловой прозрачной плёнкой. Преимущества триплекс-структуры заключаются в высокой степени безопасности и прочности. Но даже такое высокотехнологичное стекло приходит в негодность в результате удара тяжелым предметом или деформации кузова. Поэтому его необходимо заменить. Сложность выполнения данной процедуры связана со способом закрепления стекла в кузовной коробке. Чтобы заменить стёкла на автомобиле, нужно закрепить новый материал при помощи резиновых уплотнителей на подготовленных посадочных местах или вклеить их с использованием полиуретановых составов. При использовании первого способа сначала снимаются металлические заглушки и пластмассовый замок, который фиксирует стекло в уплотнителе. Затем поврежденное текло извлекают и старательно очищают основу от оставшихся осколков. Установка нового стекла выполняется в обратном порядке. При использовании второго способа поврежденное стекло отделяется от основы при помощи пневматического ножа или гранёной струны. Затем остатки герметика удаляют стамеской, а места стыка обезжиривают. Далее наносят слои грунтовки и полиуретанового герметика, после чего устанавливают новое стекло.

Для соблюдения всех технологических требований при замене стёкол на автомобиле необходимы специальные инструменты. Во избежание лишних проблем для выполнения этой работы следует обращаться в аккредитованный автосервис, располагающий всем требуемым оборудованием.