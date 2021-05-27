Главная » Новости

Chery запатентовала в РФ рестайлинговый кроссовер Exeed TXL

Просмотров 8 Опубликовано Обновлено

Патентные изображения автомобиля появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Chery запатентовала в РФ рестайлинговый кроссовер Exeed TXL, который компания планирует запустить в продажу во втором квартале этого года.

Премиальный кроссовер получил обновление в Китае осенью прошлого года. В России Exeed TXL является пока единственной моделью премиальной марки.

После обновления она получила измененную внешность и слегка обновленный салон, где предложат два экрана диагональю 16 дюймов. В моторной гамме изменений не произошло.

То есть кроссовер все так же доступен с турбированным 1,6-литровым двигателем мощностью 186 л.с. при 275 Нм, работающий с 7-ступенчатой роботизированной КП.

Напомним, что актуальная версия автомобиля продается в нашей стране в двух исполнениях по цене 2 349 900 и 2 499 900 рублей.

Chery запатентовала в РФ рестайлинговый кроссовер Exeed TXL Chery запатентовала в РФ рестайлинговый кроссовер Exeed TXL

chery Exeed Exeed TXL
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика