Эксперты: некоторые автомобили с пробегом подешевеют в РФ в 2021 году

Специалисты уверены, что повышение стоимости подержанных машин это временное явление, которое скоро прекратится.

Как сказали эксперты «За рулем», автомобили с пробегом начнут дешеветь, поэтому в этом случае советуют выжидать, а вот новые машины советуют покупать сейчас, так как их стоимость будет увеличиваться на фоне ряда факторов.

Самым лучшим периодом для покупки авто в этом году назвали июль, когда большинство производителей должны решить проблему дефицита электроники, что также является причиной дефицита автомобилей и соответственно увеличения цен на них.

Несмотря на это есть вероятность, что ситуация не улучшится и в таком случае самым благоприятным периодом для покупки нового авто может стать декабрь, когда дилеры предлагают скидки для выполнения объёмов продаж.

А вот тем, кто планирует покупать подержанный автомобиль советуют выжидать, так как некоторые модели будут падать в цене, да и в целом машины перестанут дорожать как только экономика восстановится и стихнет ажиотаж на первичном рынке.

Автомобили с пробегом также советуют покупать в июле, так как этот тот самый месяц, когда тормозится любая торговля.