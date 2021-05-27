Volkswagen начала в России производство нового кроссовера Taos

Volkswagen в Нижнем Новгороде начала производить новый для российского рынка кроссовер Taos.

Этот «паркетник» в модельном ряду компании расположен ниже Tiguan, но по своим размерам он превосходит хэтчбек Golf.

На запуск Taos компания потратила 6 млрд рублей. Новинка в РФ будет предлагаться со 110-сильным атмосферным мотором и пятиступенчатой механической или шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Версия со 110-сильным агрегатом будет только переднеприводная.

Система полного привода будет доступна только со 150-сильным турбированным агрегатом. Полный привод будет только если заказать семиступенчатый «автомат», тогда ка восьмиступенчатая автоматическая коробка работает только с передним приводом.

Volkswagen Taos создан на платформе MQB с многорычажной подвеской. В России кроссовер будет предлагаться с колесными дисками от 16 до 18 дюймов, зимним пакетом, различными системами безопасности, двухзонным климат контролем, и рядом других современных опций.

Модель получит четыре основные комплектации — Respect, Status, Exclusive и специальную версию JOY. Цены и старт продаж будут озвучены позже.