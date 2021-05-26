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Седан Genesis G80 нового поколения получил наивысший балл по безопасности

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Euro NCAP опубликовала результаты тестов Genesis G80, Genesis GV80, Citroen C4 и BMW 4-Series.
Причем баварская модель проходила краш-тест в кузове купе и кабриолет. Все модели за исключением Citroen C4 получили пять звезд, тогда ка французская модель заработала четыре звезды.

Новое поколение седана Genesis G80 показало лучшие результаты, так как у него за защиту взрослых и детей 91%, и такой же показатель получили системы помощи водителю. 77% заработала модель за безопасность пешеходов.

Премиальный кроссовер GV80 продемонстрировал немного хуже результаты: защита взрослых пассажиров —  91%, детей — 87%, других участников движения — 66%. Электронные помощники кроссовера заработали 88%.

Euro NCAP
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