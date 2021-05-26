Как правильно перевозить мотоцикл при эвакуации

В отличие от автомобиля, который в большинстве случаев после поломки или ДТП можно отбуксировать, мотоцикл в аналогичных ситуациях не подлежит буксировке. Для его транспортировки необходимо использовать эвакуатор. При этом следует соблюдать определенные правила.

Основные особенности эвакуации мотоцикла

Необходимость в эвакуации мотоцикла может возникнуть при его поломке, после аварии, при нехватке бензина для самостоятельной езды, а также при парковке в неположенном месте. Трудности в эвакуации мотоцикла связаны с его неустойчивостью, вследствие чего приходится использовать в данных целях специальные упоры. Причем эвакуируемый двухколесный транспорт должен находиться в вертикальном положении. Несоблюдение этого правила чревато выходом из строя внешних деталей и внутренних систем. Круглосуточная мотоэвакуация по Москве осуществляется следующим образом:

мотоцикл вручную или с использованием лебедок и выдвижных платформ грузится на эвакуатор;

мотоцикл устанавливается на платформе в вертикальном положении;

сотрудники службы эвакуации с использованием специальных креплений (тросов или крюков) придают двухколесному транспорту устойчивость и проверяют прочность его фиксации.

Методы эвакуации мотоцикла

Специалисты службы эвакуации выбирают подходящий способ фиксации и транспортировки мотоцикла с учетом его конструктивных особенностей, веса и

степени повреждения. Возможны следующие варианты:

Использование эвакуатора со стандартной платформой. К этому способу прибегают в тех случаях, когда транспортное средство не получило существенных повреждений.

Использование эвакуатора с манипулятором. Данный способ используется, когда колеса транспортного средства заблокированы, из-за чего его нельзя перекатить. В тех случаях, когда мотоцикл надо достать из кювета, ямы, оврага, грязи или глубокого снега, для его подъема необходим кран.

Использование специализированного прицепа с удерживающими ремнями и зажимами для колес. Этот вариант рассчитан на эвакуацию тяжелого мотоцикла с коляской.

Стоимость эвакуации мотоцикла сопоставима со стоимостью эвакуации автомобилей. Она непосредственно зависит от веса транспортного средства, дальности его перевозки и сложности погрузки. В ряде случаев стоимость эвакуации мотоцикла значительно возрастает вследствие того, что при его фиксации и транспортировке требуется соблюдать особый подход.