Красим пластик в салоне автомобиля

Внешний вид автомобиля вполне можно назвать его визитной карточкой. Но если случайные прохожие могут оценить лишь его лакокрасочное покрытие, фары, шины или колесные диски, то ваши пассажиры или потенциальные покупатели обязательно обратят внимание и на состояние салона. При этом одними из первых бросаются в глаза выгоревшие на солнце и потерявшие цвет поцарапанные панели и другие пластиковые элементы интерьера.

Конечно же, для решения этой проблемы вы можете обратиться в специализированный сервисный центр, где ваш автомобиль приведут в порядок, но стоить это будет совсем не дешево. Однако далеко не все знают, что эту работу легко можно выполнить самостоятельно, значительно сэкономив и при этом обеспечив отличный результат. Быстро справиться с этой задачей вам поможет краска для пластика в баллончиках. С ее помощью вы легко и быстро сможете полностью преобразить все поврежденные пластиковые поверхности и вернуть им великолепный внешний вид – как у нового автомобиля, только что сошедшего с конвейера! Кроме того, покраска пластика позволяет обновить салон, расставив цветовые акценты и сделав его стильным и запоминающимся. Ведь покрасить можно как все пластиковые детали, так и отдельные элементы.

Что необходимо для покраски пластика

Конечно же, для покраски в первую очередь вам потребуется специальная краска для пластика. Мы рекомендуем использовать краску в баллончике, которая позволяет значительно ускорить рабочий процесс и получить великолепный результат даже тем, кто впервые выполняет такую работу. Желательно покупать проверенную продукцию известных торговых марок, которая отлично справится с поставленной задачей и не преподнесет неприятных сюрпризов, что легко могут сделать дешевые товары малоизвестных брендов.

Кроме того, вам обязательно понадобится грунт для пластика, который поможет выровнять поверхность и улучшить адгезию, абразивы P400–P800 и серый скотч-брайт. При необходимости также воспользуйтесь подходящим лаком.

Для защиты органов дыхания и кожи рук также рекомендуем приобрести перчатки и респиратор.

Готовим пластик к покраске

Одним из важнейших моментов, который во многом влияет на конечный результат, является правильная подготовка предназначенных для окрашивания пластиковых поверхностей. Поэтому данному этапу необходимо уделить особое внимание.

Лучше всего аккуратно снять элементы, которые вы планируете покрасить, предварительно изучив способ их крепления. Затем необходимо удалить загрязнения и аккуратно обработать поверхность скотч-брайтом, проходя все углубления и изгибы. Для очистки пластика от ранее нанесенных защитных покрытий, жира и силиконов, способных значительно ухудшить адгезию, используйте обезжириватель.

Внимательно осмотрите все пластиковые элементы: если вы увидите царапины или другие повреждения, отшлифуйте поверхность наждачкой P400 (для сохранения текстуры обрабатывайте только сам поврежденный участок). Если же вы хотите получить ровную и гладкую поверхность, отшлифуйте элемент полностью, а затем нанесите грунт и шлифуйте его бумагой P800.

При необходимости защитите неокрашиваемые элементы или находящиеся рядом поверхности с помощью малярного скотча или других подходящих материалов.

Покраска пластика салона

Проводите все работы в помещении с хорошей вентиляцией или возможностью проветривания. Перед началом покраски обратите внимание на температуру: она должна быть не ниже 20 градусов, чтобы краска равномерно ложилась на поверхность и хорошо сохла.

Возьмите баллончик с аэрозольной краской и хорошо встряхните его. Распыляйте краску с расстояния 20–30 см тонкими слоями, давая каждому из них достаточно времени для высыхания. Обычно для качественной окраски нужно нанести от 3 до 6 слоев. Следите, чтобы краска ложилась на поверхность ровно, не допускайте появления пятен или непрокрашенных участков.

Если вы хотите получить гладкую глянцевую поверхность, краску необходимо покрыть слоем лака, который обеспечит блеск и дополнительную защиту. Если же планируете сохранить матовую текстуру, использовать лак не нужно.