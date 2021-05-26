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Самый дешевый кроссовер Kushaq от Skoda сфотографирован на подъемнике

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Самый доступный кроссовер марки Skoda был сфотографирован на осмотре после тестов.
В Сети опубликовали снимок кроссовера Skoda Kushaq, модель была запечатлена на подъёмнике в мастерской.

Skoda Kushaq будет полноценно представлен через несколько недель. Эта модель разработана для индийского рынка, но в дальнейшем она станет глобальной, только пока не ясно будет ли самый доступный кроссовер предлагаться у нас.

Самый дешевый кроссовер Kushaq от Skoda сфотографирован на подъемнике

Ранее чешская компания показывала рендерные изображение Kushaq, тогда и было сказано что модель получит самый большой багажник в своем классе.

Под капотом Kushaq будут устанавливать литровый и полуторалитровый ДВС. Для первого предложат механическую или автоматическую коробку, а для более мощного силового агрегата будет предлагаться механическая или роботизированная трансмиссия.

Самый дешевый кроссовер Kushaq от Skoda сфотографирован на подъемнике

В Индии Kushaq будет доступен с шестью подушками безопасности, 10-дюймовым экраном мультимедийной системы, вентиляцией передних кресел и большим набором систем безопасности

skoda Skoda Kushaq
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