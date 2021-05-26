Geely показала интерьер нового кроссовера Geely Atlas Pro для российского рынка

Geely Atlas Pro у российских дилеров станет доступен для заказа в третьем квартале 2021 года. Сейчас китайский производитель раскрыл подробности про российскую версию кроссовера.

Geely Atlas Pro придет на смену обычному Atlas, но это произойдет постепенно. Для начала Atlas и Atlas Pro будет продаваться параллельно.

Geely Atlas Pro позиционируется как полностью новый автомобиль, причем от Atlas у новинки только некоторые элементы подвески и кузов, тогда как остальное, включая силовые агрегаты, полностью новое.

Кроссовер в РФ будет позиционироваться на ступень выше чем Atlas. У него появятся новые системы безопасности и новейшая мультимедийная система.

Geely Atlas Pro получил увеличенную радиаторную решетку, большое количество хромированных элементов, новый капот и крылья.

В салоне полностью новые отделочные материалы, и амбиентная подсветка с 42 настраиваемыми оттенками.

На центральной консоли размещен экран мультимедийной системы, а ниже него размещен блок управления климатической установкой с рояльными клавишами.

Панель приборов у кроссовера будет цифровая с 12,3-дюймовым экраном. Все сидения кроссовера получили функцию подогрева, у заднего дивана еще будет регулировка наклона спинки.

В РФ для кроссовера будет предлагаться камера кругового обзора, система распознавания дорожных знаков и система полного привода с 4 режимами вождения.