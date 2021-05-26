Volkswagen Passat: достоинства, особенности

По экспертным оценкам в сегменте Business достаточно часто лидирует рассматриваемая модель. Многих прельщает комфортабельность с динамикой, превосходная управляемость. Стабильный покупательский спрос поддерживается и регулярностью появления обновлений. Автомобилистам теперь доступно уже восьмое поколение.

Экстерьер

Фольксваген Пассат своей внешностью устремлён вперёд. Стремительные контурные линии формируют ощущение агрессивности. При этом силуэт сохраняется строгий и деловой, что соответствует представителям класса бизнес. Акулий прищур скрывает оптику на светодиодах, как и задние фонари.

Строгость сдержанного дизайна кузова подчёркивается лезвиями радиаторной решётки, заниженной крышей. Колёсная база немного увеличена, а длина сокращена. Дорожный просвет вместе с небольшими свесами позволяет без волнений преодолевать разбитые участки дороги.

Электроники, помогающей водителю и его попутчикам, много снаружи размещено. В максимальной комплектации, которую салон Volkswagen в Ставрополе продаёт по наиболее выгодной цене, присутствуют:

радары спереди и сзади, предназначенные для облегчения парковки, движения в интенсивном транспортном потоке; видеокамера заднего обзора; сенсор света; дождевой датчик.

Когда руки заняты, тогда для открытия багажника достаточно провести ногой под бампером. Движения зафиксируют соответствующие сенсоры, активирующие электропривод дверцы багажного отделения, поэтому крышка автоматически откроется.

Интерьер

Прямолинейные формы деталей отлично сочетаются с экстерьерными линиями, поддерживая строгий облик. Высококачественный пластик на ощупь мягок. Алюминиевые вставки гармонично дополняют стиль. Дефлекторы системы управления климатом расположены вдоль салона, напоминая декоративную решётку радиатора.

Кожаная обивка кресел предоставляется опционально, поскольку в стандартном комплекте комбинированная обшивка. Кожа мягкой выделки смотрится великолепно. Наклон спинки регулируется посредством электромотора. Подлокотник удобно настраивается по высоте, может запросто перемещаться вперед, а также назад.

Доступ в салон возможен без ключа. Запускается двигательный агрегат нажатием кнопки. Спидометр-тахометр изготовлен информативным электронным табло с множеством режимов отображения.

Представительский автомобиль создаёт ощущение сдержанного богатства. Функциональность продумана до мелочей, как и эргономика. Управление безупречно, в меру жёсткая подвеска не позволяет уставать в длительном путешествии.