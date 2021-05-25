Тонировка автомобиля: какой она должна быть по правилам?

Тонировка – один из наиболее распространенных способов сделать облик машины более оригинальным, узнаваемым. Главное – строго соблюдать ПДД и ГОСТ, в противном случае, придется не просто расстаться с ней по требованию инспекторов, но и заплатить приличный штраф.

Тонировка по ГОСТ допускает использование на боковых и задних стеклах пленок, пропускающих достаточное количество света, спереди же можно наклеивать только небольшую полоску на верхнюю часть. Не допускается применение зеркальных, а также имеющих зеленый отлив материалов.

Детейлинг-центр «Stax» проводит тонировку только при полном соблюдении установленных правил. Такой подход – не просто следование букве закона, но правило безопасности. Если материал не пропускает достаточно света, водитель просто не сможет верно оценивать, контролировать дорожную обстановку. Цветная тонировка недопустима, так как она мешает правильно воспринимать белые, зеленые, голубые и другие основные оттенки.

Нормы светопропускания

Неважно, какая технология используется, атермальная тонировка авто или стандартная, нужно соблюдать конкретные нормативы по светопропусканию, установленные для каждого из стекол:

Лобовое стекло. Допустима наклейка полосы шириной не более 14 сантиметров в верхней части. Коэффициент пропускания света – 70 процентов. Недопустимо использование зеркальных материалов, декорирование орнаментами, надписями; Боковые стекла переднего ряда. Конкретных указаний в ПДД нет, но практика показывает, что лучше также ориентироваться на 70-процентный показатель, чтобы исключить проблемы при общении с инспекторами; Заднее стекло. Его можно тонировать полностью, главное – 70-процентный показатель и отсутствие зеркального эффекта; Задние боковые стекла. Они не используются для контроля дорожной обстановки, а потому допустимо использование максимально плотных материалов, если они не обладают зеркальным эффектом.

Штрафные санкции

Если проверка показала, что стекло слишком сильно блокирует световой поток, инспектор может выписать 500-рублевый штраф, заставить снять материал. Казалось бы, правовые последствия минимальны, но на практике применяется и более суровая мера – дальнейший запрет движения, так что приходится транспортировать машину на эвакуаторе. Это может случиться при повторных нарушениях.