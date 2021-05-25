MAN: почему грузовики немецкого концерна уважаемы во всем мире?

MAN – марка грузовиков, встретить которые можно по всему миру. Да, они стоят достаточно дорого, однако, популярность их растет год от года. В чем же причина стол высокого спроса? Почему эти дорогие автомобили предпочитают моделям с более низкой ценой?

Достоинства техники MAN

Donormotors.ru – магазин, давно работающий с брендом из Германии. По отзывам его специалистов, заказчики предпочитают купить именно эту технику по следующим причинам:

Надежность. Конечно, запчасти для MAN иногда требуются, даже у самого прочного механизма есть свой ресурс. Замена, однако, требуется крайне редко, механизмы выдерживают даже экстремальные нагрузки, дают уверенность водителю;

Высокий уровень комфорта. Немцы всегда с большим вниманием относились к этому показателю. Кабины укомплектованы всем необходимым, от магнитолы до холодильника, все органы управления расположены максимально эргономично, кресло обеспечивает удобство, снижает утомляемость за счет наличия пневматической подвески, гасящей ударные и вибрационные нагрузки. Предусмотрены спальные места, 1 или 2, в зависимости от модели;

Современные технические решения. ГБЦ MAN, шестеренки, валы – все сделано из технологичных материалов, в конструкции нашли отражение все актуальные на сегодняшний день технологии;

Баланс между мощностью и топливным расходам. В каталогах есть модели, моторы которых выдают удивительную мощность в сотни лошадиных сил. При этом, даже такие ДВС весьма экономично расходуют топливо, соответствуют строгим экологическим стандартам;

Безопасность. Чтобы водитель мог эффективно выполнять свои задачи, он должен чувствовать себя не только в комфорте, но и в безопасности. Идеальная обзорность, специальная конструкция кабины, электронные системы помощи, следящие за разметкой, скоростью, работой тормозов – все это есть в автомобилях.

Идеальны для российских дорог

TGA, TGX, TGS – все эти модели поставляются на российский рынок официально, а, значит, прошли соответствующую подготовку. Автомобили адаптированы к климату, дорогам России. Например, кабины получили дополнительную теплоизоляцию, в базовой комплектации ставятся предпусковые подогреватели силовой установки, устройства, исключающие запотевание стекол, зеркал. Практика показывает, что машины выдерживают поездки даже в экстремальные морозы, при этом, не возникает проблем, связанных со стартом мотора.