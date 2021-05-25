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Автоводителям в РФ рассказали, как часто нужно менять масло в вариаторе

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Вариатор в современных автомобилях сейчас встречается очень часто. Эта трансмиссия достаточно простая и недорогая, считается надежной, но при неправильной эксплуатации может раньше срока выйти из строя.

Вариатор, как и другая любая трансмиссия требует ухода и обслуживания, причем это возможно нужно делать раньше, чем заявлено производителем.

В зависимости от модели вариатора замену масла в нем нужно проводить после 40-60 тысяч км пробега.

Но если жестко эксплуатировать вариатор, то масло меняется раньше. Специалисты «АвтоВзгляда» рассказали, как самостоятельно проверить состояние масла и понять, когда его нужно менять.

Для этого требуется добраться до щупа коробки и капнуть масло на белую бумагу. Если эта капля мутная, то значит в ней содержится много фрикционной пыли.

Она опасна тем что способна забить масляные каналы вариатора. Если масло имеет запах гари, то это значит, что коробка очень часто перегревается и работает на износ. Это тоже указывает на срочное обслуживание вариатора и замену в нем масла.

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