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Smart показала на тизере самый крупный кроссовер в истории марки

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Как известно, под маркой Smart скоро будет выпущен новый кроссовер, которым станет модель, оснащенная полностью электрической силовой установкой.

Разработкой нового автомобиля занимаются специалисты Geely и Mercedes-Benz. Недавно Smart показала на тизере кроссовер, который будет самым крупным в истории марки. В первую очередь новинку разрабатывают для китайского рынка, где собственно и будет организована ее сборка. В основу модели ляжет платформа от Geely.

Кроссовер под брендом Smart разрабатывается как глобальная модель, то есть ее будут предлагать не только в Китае, но также Европе, при этом основным рынком сбыта элеткрокроссовера станет именно КНР.

В разработку «зеленого» автомобиля и строительства завода инвестировали около 780 млн долларов.

Старт производства нового Smart намечен на следующий год. Ожидается, что презентация кроссовера состоится до конца 2021 года.

Уже известно, что внешность модели позаимствуют у концепта, который будет представлен в сентябре 2021 года.

Силовая установка электрокара будет состоять из 272-сильного электрического мотора и блока батарей, обеспечивающего до 500 км пробега на одном заряде.

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