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Российский рынок новых электромобилей в апреле 2021 года вырос в 8 раз

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Аналитики в России опубликовали отчет по продажам новых электромобилей за прошлый месяц.

В указанный период, как сообщили аналитики «Автостат», российский рынок новых электромобилей в апреле 201 года вырос в 8 раз, однако объёмы продаж все еще остаются небольшими.

В прошлом месяце россияне купили 195 электрокаров, тогда как в 2020 году в такой же период продажи составили всего 24 ед.

80% продаж обеспечили только три модели и это Porsche Taycan, Audi e-tron и Tesla Model 3. Ее в прошлом месяце продавались такие модели как Nissan Leaf, JAC iEV7S, Tesla Model X, Jaguar I-Pace, Tesla Model Y, Chevrolet Bolt, KIA Niro и Tesla Model S.

Столичные регионы все также остаются самыми крупными по продажам электрокаров.

Что касается объёмов продаж авто такого сегмента за период с начала года, то показатель составили 502 экземпляра, что в 6,5 раза больше.

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