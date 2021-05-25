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Компактный кроссовер Tiggo 2 Pro от Chery сертифицирован в России

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Модель китайской компании получила на территории РФ Одобрение типа транспортного средства, что позволяет Chery начать ее продажи в стране.

По предварительным данным, компактный кроссовер Chery Tiggo 2 Pro выйдет в продажу в четвёртом квартале года и окажется самым доступным автомобилем.

Что касается характеристик, то в документах указано, что кроссовер будет комплектоваться турбированным литровым двигателем мощностью 102 л.с., а также в моторной гамме заявлен полуторалитровый агрегат с отдачей 106 л.с.

Среди трансмиссий будет вариатор и 4-скоростная автоматическая КП для первого и второго двигателя соответственно, и пятискоростная механика, которая будет доступна для обоих двигателей.

Система привода предусмотрена только на переднюю ось. В списке оснащенности заявлены фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, система бесключевого доступа и запуска двигателя, а также системы контроля устойчивости и экстренного торможения.

Еще предложат «зимний» пакет, где будет подогрев передних сидений, зеркал заднего вида, руля и форсунок омывателя.

Компактный кроссовер Tiggo 2 Pro от Chery сертифицирован в России

chery Chery Tiggo 2 Pro
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