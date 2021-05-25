ТОП-4 хэтчбека 2021 года

Автомобили с кузовом хэтчбек по-прежнему актуальны на рынке. Причина в их универсальности: хэтчбеки маневренны, динамичны, и при этом экономичны. Компактные размеры вкупе с удобством погрузки позволяют решать множество задач в непростых условиях городского движения.

Мировыми автопроизводителями ежегодно выпускаются десятки моделей хэтчбеков. Рассмотрим самые популярные среди клиентов РОЛЬФ в нынешнем, 2021 году:

Renault Sandero Stepway

Модель соединяет в себе габариты хэтчбека и проходимость кроссовера с клиренсом 195 мм, а потому почти идеально подходит для российских дорог. Оснащается бензиновыми двигателями 1.6 л, мощностью 82 (8-клапанная версия) и 102 (16-кл.) л.с. Коробки передач – МКПП-5, «робот» или классическая АКПП-4. Салон комфортен и просторен, отделочные материалы приятны на ощупь, мультимедиа опционально может оснащаться навигацией. Объем багажника – 320 л.

Kia Ceed

Этот уже полностью классический хэтчбек от Kia (клиренс «всего» 15 см), но места в нем не меньше, а даже больше. В багажнике – 395 л и опционный органайзер, а на заднем сидении легко размещаются трое. Оснащение еще ближе к европейским аналогам – на панели приборов есть цветной LCD-дисплей, а в списке опций – ассистент движения в полосе и беспроводная зарядка для смартфона. Двигатели — 1.4 (100 л.с.) и 1.6 (128 л.с.), оба идут с 6-ступенчатой АКПП.

Mercedes-Benz A-klasse

Хэтчбеком стало еще предыдущее, третье, поколение A-klasse. В последней генерации также ничего не напоминает о субкомпактном прошлом модели. Как за рулем, так и на задних сиденьях, удобно людям практически любого роста и комплекции (база выросла на 30 мм). В версиях для России под капотом два бензиновых мотора, 1.3 и 2.0 л, оба турбо. КПП – преселективный 7-ступенчатый робот. «Мерседес» – лидер класса по оснащению салона. В комплекте – не только электронная приборка, а и различные ассистирующие системы и даже мультимедиа с голосовым помощником.

Volkswagen Golf

Восьмое поколение модели соединяет в себе дизайн классического хэтчбека с инновациями в салоне и не только. Под капотом – мощные двигатели (для российского рынка – от 150 до 245 л.с.), работающие в паре с 7-и и 8-ступенчатыми «автоматами». В отличие от большинства одноклассников, задняя подвеска – многорычажная. Панель приборов – виртуальная, с 10-дюймовым дисплеем, как и мультимедиа в максимальной версии. В салоне еще комфортнее из-за увеличенной базы, а багажник и вовсе – 374 л.

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