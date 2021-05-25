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Российские дилеры Mercedes-Benz в РФ начали прием заказов на купе CLS 2021 года  

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Прием заказов на обновленное купе уже стартовал, тогда как «живые» продажи планируется начать в июле.

После обновления четырехдверное купе доступно только в топовом исполнении и версии с дизельной силовой установкой, тогда как более доступные бензиновые варианты теперь не предлагаются.

Итак, дизельный вариант купе CLS 2021 модельного года CLS 350 d 4Matic оценили от 7 200 000 рублей, тогда как заряженный вариант Mercedes-AMG CLS 53 4Matic+ оценили от 7 200 000 рублей.

Первый комплектуется 2,9-литровым дизельным двигателем мощностью 249 л.с. и полноприводной системой. «Заряженная» версия имеет бензиновый трехлитровый ДВС с турбиной, который выдает 435 л.с., работает в паре с полным приводом и 9-скростным автоматом.

Время разгона автомобилей 5,7 и 4,5 секунды для CLS 350 d 4Matic и Mercedes-AMG CLS 53 4Matic+ соответственно.

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