Самые дорогие мотоциклы в мире

Какой мотоцикл может похвастаться титулом самого дорогого?

За последние годы индустрия мототехники стремительно набирает обороты, а рынок, в свою очередь, готов предложить широчайший ассортимент байков на любой вкус и бюджет. Будет не лишним отметить, что стильный и дорогой мотоцикл уже давно перестал быть обычным транспортом, превратившись в настоящую форму самовыражения на дороге. Подробнее на ресурсе.

Рейтинг самых дорогих мотоциклов в мире

Предлагаем вашему вниманию ТОП 5 самых дорогостоящих представителей моторынка на данный момент:

1. Neiman Marcus Limited Edition Fighter. Цена данной модели просто поражает воображение, ведь своему счастливому обладателю этот байк обошелся в 11 миллионов долларов США. Все дело в том, что однажды американская сеть престижных магазинов под названием Neiman Marcus выставила на аукцион данный байк в единственном экземпляре. Это завоевало внимание общественности и прессы, и в конечном итоге первоначальная цена в 110 000$ поднялась до рекордных 11 000 000$. Фото этого железного коня опубликовано ниже.

2. E90 AJS Porcupine — раритетный мотоцикл 1949 года выпуска, цена которого составляет 7 000 000$. В мире существует всего 4 экземпляра этого крайне редкого и необычайно дорогого байка, чем он и заслужил такую любовь и ценность среди коллекционеров и истинных любителей мототехники. Кроме того, именно на нем был выигран чемпионат мира в том самом далеком 1949 году.

3. Ecosse ES1 Spirit стоимостью в 3 600 000$ по праву занимает заслуженное третье место в списке самых дорогих мотоциклов в мире. Эта модель мотоцикла выполнена из титана и также была выпущена ограниченным тиражом. Максимальная скорость, которую способен развить этот необычайно дорогой спортивный мотоцикл составляет 370 км/ч. Для покупки этого чуда техники потребуется не только указанная выше сумма, но и обязательное прохождение водительских курсов от самого производителя Ecosse.

4. Yamaha BMS Chopper обойдется покупателю в 3 000 000 $. Такая высокая цена байка обусловлена не столько его изысканным внешним видом, сколько тем, что он покрыт настоящим золотом.

5. Harley Davidson Cosmic Starshi — 1 500 000 $. Это самый дорогой мотобайк от именитого бренда Харлей Дэвидсон в мире, на цену которого во многом повлияла его художественная ценность и эксклюзивность. Этот байк был вручную разрисован всемирно известнейшим художником Джеком Армстронгом, многие картины которого обходятся ценителям искусства в миллионы долларов.

А какие же самые дорогие мотоциклы, которые идут в серию? Об этом читайте ниже.

Самые дорогие серийные мотоциклы

Помимо эксклюзивных экземпляров, выпущенных в ограниченном количестве, не лишним будет ознакомиться и с самыми дорогими серийными мотоциклами в мире.

В топ самых крутых серийных спортивных мотоциклов вошли следующие яркие представители моторынка:

· Dodge Tomahawk V10 Superbike — быстрый и эффектный байк, стоимость которого 550 000$;

· Ducati Desmosedici D16RR NCR M16. Каждый компонент этого дорогого мотоцикла обработан высокопрочным углеволокном, его цена — 232 500$. Мощность железного коня говорит сама за себя — из этой модели можно выжать все 200 лошадиных сил. Это самый дорогой Дукати мотоцикл в мире;

· Ducati TestaStretta NCR Macchia Nera Concept стоимостью в 225 000$ способен стать настоящей жемчужиной коллекции опытного мотолюбителя. Главные достоинства модели — сравнительно небольшой вес и уникальный дизайн, разработанный Альдо Друди.

Если вы поклонник бренда БМВ, то вам наверняка будет интересно узнать, что самым дорогим представителем этой линейки стала раритетная модель 1957 года BMW 507, проданная на аукционе за 4 194 422 евро.

Самый дорогой шлем для мотоцикла

Помимо дорогих и элитных мотоциклов, производители готовы удивить мотолюбителей не менее примечательными аксессуарами (https://motogo.com.ua/motoaksessuary/). Самый дорогой шлем для мотобайка под названием Arai Corsair-X выполнен из углеродного волокна и предназначен специально для езды на больших скоростях. Его цена — 3995 $. Материал, из которого выполнен этот поразительно дорогой шлем также широко применяется при производстве авиалайнеров.