Skoda Rapid в апреле впервые стал бестселлером на рынках Москвы и Санкт-Петербурга

Это выяснили аналитики из Автостат, которые проводили исследование по продажам новых автомобилей в Москве и Петербурге.

Как сообщили аналитики, впервые лифтбек Skoda Rapid стал самым продаваемым автомобилем в Москве и Санкт-Петербурге.

В апреле этого года модель в столице России была продана в количестве 1 439 экземпляров, тогда как жители Северной столицы купили 530 таких автомобилей.

В пятерке самых востребованных авто в Москве оказались еще такие модели: KIA Rio (1320 ед.), Volkswagen Polo (1283 ед.), Hyundai Creta (1088 ед.) и Volkswagen Tiguan (850 ед.).

А вот седан Hyundai Solaris оказался только шестым. Его продажи составили 811 экземпляров.

Что касается популярных авто в Петербурге, то в пятерке лидеров оказались Volkswagen Polo (417 ед.), Hyundai Creta (412 ед.), KIA Rio (373 ед.), Volkswagen Tiguan (369 ед.) и на шестой строчке тоже оказался Hyundai Solaris (350 ед.).