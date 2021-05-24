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Автомобильный завод УАЗ готовит серийное производство внедорожника «Байкал»

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Дом на колесах УАЗ «Байкал» будет серийными, но его выпустят ограниченным тиражом.

Модель скоро станет доступна для заказа в дилерских центрах, но цена на нее пока не объявлена.

Но уже известно, что минимальная стоимость оборудования для переделки «Буханки» в кемпер составляет 600 тыс. рублей.

Переоборудованием автомобиля будет заниматься предприятие «Автодом». В автомобиле будет устанавливаться три спальных места, портативная плита, а также мойка со специальной крышкой, которая будет выполнять роль разделочной доски.

Автомобильный завод УАЗ готовит серийное производство внедорожника «Байкал»
В салоне также будет освещение, розетка 220В и USB разъёмы. Вся мебель в кемпере будет выполнена из облегченной ламинированной фанеры, а внутренние элементы кузова сделают из пластика.

Автомобильный завод УАЗ готовит серийное производство внедорожника «Байкал»

В движение УАЗ «Байкал» будет приводиться 112-сильным ДВС, который работает с пятиступенчатой механической коробкой передач.

В оснащении кемпера еще войдет шноркель, покрышки BFGoodrich All Terrain и пневмоэлементы, позволяющие менять дорожный просвет.

Автомобильный завод УАЗ готовит серийное производство внедорожника «Байкал» Автомобильный завод УАЗ готовит серийное производство внедорожника «Байкал»

уаз УАЗ Байкал
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