В Росстандарте пояснили новый порядок выдачи ПТС на праворульные авто в России

Для проверки автомобилей из Японии и Китая уже всего готово, так как на Дальнем Востоке открыто 13 специальных лабораторий, причем пять из них находится в порту.

В ближайшее время заработает еще пяль лабораторий. Все они способны в год проверить около 100 тыс. авто, импортированных из Китая и Японии.

Напомним, с 1 июля в силу вступает новый ГОСТ по проверке импортированных подержанных автомобилей.

Для того чтобы ввезенный в РФ автомобиль можно было поставить на учет в ГИБДД, потребуется пройти полную диагностику, и если транспортное средство соответствует новым требованиям, то в лаборатории ему сразу присвоят электронный ПТС, и диагностическую карту, а после этого автовладелец может направиться в ГИБДД.