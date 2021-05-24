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Автоводителям в РФ разъяснили, почему подвески современных автомобилей умирают раньше срока

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Во многом это связано с качеством российских дорог и экономией на производстве комплектующих.
Сейчас во многих странах новый автомобиль меняют после 100 тыс. км пробега, но в РФ пока так не поступают, однако речь идет о глобальном рынке и для нашего региона никто не будет отдельно выпускать усиленные детали для подвески.

Еще добивают подвеску и наши дороги, на которых очень много ям, а современные элементы подвески, выполненные из композитных материалов или алюминия, боятся удара.

Да и сам металл элементов подвески уже не используется такого качества как 20-30 лет назад.

Также не стоит забывать про реагенты, применяемые в холодное время года, которые способны испортить не только резинки, но и вызвать коррозию метала, после чего болты подвески прикипают намертво, их невозможно открутить и приходится только спиливать.

Специалисты портала «АвтоВзгляд», советуют автовладельцам чаще проводить обслуживание подвески, производить сход-развал и стараться не попадать в ямы.

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