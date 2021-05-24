KIA запускает особую серию Sportage Black Edition в комплектации Luxe Plus

Кроссовер KIA Sportage в спецверсии Black Edition теперь модно заказать в более доступной комплектации Luxe Plus.

Корейская компания на российском рынке расширила список комплектаций для специальной версии Black Edition.

Теперь в дилерских центрах автопроизводителя спецверсию можно заказать по цене от 1 994 900 рублей.

Эта модификация доступна с 2,0- и 2,4-литровым моторами мощностью 150 и 184 л.с. Привод может быть, как передним, так и полным, но цена последнего с двухлитровым агрегатом составляет 2 074 990 рублей, а с более мощным ДВС – 2 194 900 рублей.

Коробка передач не зависимо от мотора будет только шестиступнчатая автоматическая.

Внешне Sportage Black Edition можно отличить по черной радиаторной решетке, оригинальным накладкам на бамперах и затемнённым эмблемам марки.

KIA Sportage Black Edition предлагается с 17-дюймовыми колесными дисками, бесключевым доступом и светодиодными дневными ходовыми огнями.

Для Sportage Black Edition предлагается семь цветов кузова: серебристый, синий, темно-серый, черный, красный и два оттенка белых.