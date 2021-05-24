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Бренд Chery возглавил рейтинг самых популярных в России китайских автомобилей

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Аналитики в России рассказали о наиболее вытребованных китайских автомобилях на российском рынке по данным об их продажах за апрель.

В указанный период, как передает «АвтостатИнфо», россияне купили 10 272 новых автомобиля китайских марок. Этот результат в сравнении с апрелем 2020 года оказался в 7 раз лучше.

Бренд Chery возглавил рейтинг самых популярных в России китайских автомобилей с результатом 3 695 проданных экземпляров Chery Tiggo.

На втором месте оказался кроссовер Haval и его кроссовер F7, реализованный в количестве 1 611 экземпляров. В тройке лидеров среди «китайцев» оказался кроссовер Geely Coolray.

Его объёмы продаж составили 1 157 штук. В первой пятерке оказались Haval F7x и Geely Atlas — 1136 и 550 единиц.

Среди автомобильных марок лидером является Chery (3901 ед.), на втором месте Haval (3398 ед.), на третьем — Geely (1940 ед.), на четвертом  и пятом Changan (446 ед.) и JAC (221 ед.).

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