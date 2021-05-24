СберАвто и СберЛизинг запустили сервис подписки на долгосрочную аренду автомобилей

Новый сервис предлагает оформить подписку на автомобили физическим лицам, о чем сообщила пресс-служба СберАвто.

Подписка на долгосрочную аренду автомобилей получила название СберАвтоподписка и запущена компаниями СберАвто и СберЛизинг.

В рамках программы россиянам предлагают оформить подписку на новые автомобили, причем не только на длительный, но и на короткий срок.

Как отмечают в компании, все автомобили на период подписки будут с полным обслуживанием, в том числе плановое ТО, хранение и сезонная смена шин, оплата транспортного налога, каско, ОСАГО, ДСАГО.

Для того чтобы оформить подписку, предлагается внести первый платёж и небольшой возвратный страховой депозит.

Срок оформления может быть от 6 месяцев до трех лет. Взять в аренду машину может любой россиянин возрастом старше 21 года и с водительским стажем не менее 1 года. Ежемесячный платеж составит около 1,7-2,2% от розничной стоимости автомобиля.

Новый сервис уже доступен жителям Москвы и области, а в ближайшее время планируется запуск с Санкт-Петербурге.

При этом ТО и эксплуатация арендованного авто возможна по всей территории РФ. Что касается доступных по подписке автомобилей, то среди них заявлено более 40 моделей от LADA и Skoda до Range Rover и Porsche.