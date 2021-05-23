Очень брутальную и бронированную «Ниву» продают за 1 миллион рублей

На сайте бесплатных объявлений предлагают брутальную «Ниву», которая ранее использовалась как инкассаторский автомобиль.

Автор объявления за нестандартный вариант ВАЗ-2121 просит 1 050 000 рублей. Такая высокая цена на внедорожник обусловлена броней, которая до сих пор установлена в автомобиле.

В описании указано, что в модели заменили сгнившие элементы кузова, но родную броню не трогали.

Бронированная «Нива» 2014 года выпуска за все время проехала 100 тыс. км. Для продажи ее выкрасили в черный цвет и установили расширители колесных арок и бамперы от Niva Urban.

Помимо этого, автомобиль получил светодиодную оптику, иные зеркала заднего вида, а салон обшили натуральной кожей.

Также были установили задние пружины от Chevrolet Niva, а передние амортизаторы от KYB. Убрали еще передний мост и заменили блок управления двигателем, после этого внедорожник стал заднеприводным.