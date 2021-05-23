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Купеобразный кроссовер Skoda Enyaq GT сфотографирован без камуфляжа

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Skoda на тесты вывела прототип электрического купеобразного кроссовера Enyaq GT, который, как и другие электрокары концерна Volkswagen построен на специальной платформе.

В основу Skoda Enyaq ляжет тележка MEB, на которой уже созданы Volkswagen ID.4 и Audi Q4 E-Tron Sportback.

Силовые агрегаты в чешском электрокаре будут такие же, как у соплатформенников, включая самые мощные.

Купеобразный кроссовер Skoda Enyaq GT сфотографирован без камуфляжа

В этот раз на тестах был замечен самый мощный прототип Enyaq GT. Предположительно у него установлена 300-сильная силовая установка.

Презентация Enyaq должна состоятся в третьем квартале 2021 года. Сообщается, что купеобразный кроссовер станет глобальным и возможно его будут предлагать на российском рынке.

skoda Skoda Enyaq GT
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