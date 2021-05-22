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Компания Volkswagen вывела на тесты новое кросс-купе Taigo для Европы

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Ранее немецкая компания официально анонсировала появление нового купеобразного кроссовера на европейском рынке.

Недавно новинку смогли сфотографировать в Европе. В частности, в Германии был замечен тестовый прототип автомобиля, который создан на базе модели Nivus, представленной в Латинской Америке.

В Европе купеобразный кроссовер будет называться Taigo. В его основе лежит платформа MQB-A0, на которой также создано седьмое поколение хэтчбека Polo и кроссовер T-Cross.

Презентация Taigo состоится в ближайшее время. Уже известно, что длина «паркетника» будет 4260 мм, а под его капотом будут устанавливать литровые турбированные силовые агрегаты мощностью 95 или 110 л.с.

Самым мощным мотором станет полуторалитровый 150-сильный ДВС. Гибридных и дизельных версий Taigo автопроизводитель пока не планирует выпускать.

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