Опубликованы снимки обновлённого седана Lada Vesta в базовой комплектации

Обновлённая Lada Vesta получит светодиодную оптику, но как оказалось такие фары будут устанавливать только в более дорогих комплектациях.

Базовая версия Vesta FL будет оснащена галогеновыми фарами.

В Сети опубликовали фото прототипа Vesta FL в базовой комплектации.

Снимок был опубликован порталом «Avtograd news». На фото видна передняя часть автомобиля в камуфляжной пленке.

Напомним, производство Vesta FL начнется не раньше следующе года. Модель получит большое количество изменений и расширенный список оборудования.

Моторы для семейства Vesta останутся без изменений.