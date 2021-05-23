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Опубликованы снимки обновлённого седана Lada Vesta в базовой комплектации

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Обновлённая Lada Vesta получит светодиодную оптику, но как оказалось такие фары будут устанавливать только в более дорогих комплектациях.
Базовая версия Vesta FL будет оснащена галогеновыми фарами.

В Сети опубликовали фото прототипа Vesta FL в базовой комплектации.

Снимок был опубликован порталом «Avtograd news». На фото видна передняя часть автомобиля в камуфляжной пленке.

Напомним, производство Vesta FL начнется не раньше следующе года. Модель получит большое количество изменений и расширенный список оборудования.

Моторы для семейства Vesta останутся без изменений.

lada Lada Vesta
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