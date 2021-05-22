LADA Granta получила систему дистанционного управления LADA Connect за 12 тыс. рублей

Для самой доступной модели российского автопроизводителя начали предлагать фирменную телематическую платформу LADA Connect.

LADA Granta получила систему дистанционного управления LADA Connect стоимостью 12 тыс. рублей.

Эта система позволит управлять некоторыми функциями автомобиля, а также получать информацию о машине на смартфон.

Пока приобрести и установить систему можно только у дилеров в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самарской области, Татарстане и в Пермском крае, а позднее такая услуга будет предлагаться у всех дилеров марки.