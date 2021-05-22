Автомобили Ульяновского автозавода стали доступны по подписке

Новая услуга получила название «УАЗ Подписка», и арендовать по ней можно модели «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер» и линейки СГР.

Как рассказали в компании, подписка будет действовать сроком от 1 до 5 лет, причем первоначальный взнос не требуется.

Сервис долгосрочной аренды будет доступен для организаций и индивидуальный предпринимателей. В дальнейшем сервис планируют предложить и частным клиентам.

На старте подписка действует в 39 российских городах и предоставляет ее дочерняя компания «Соллерс Транспортные Решения».

Клиентам, оформившим подписку обещают сезонную смену, хранение и утилизацию шин, бесплатную круглосуточную помощь на дорогах и эвакуацию авто.

Также клиентам будет доступен сервис дистанционного мониторинга транспортных средств через веб-портал и мобильное приложение.

Что касается стоимости, то сумма ежемесячного платежа рассчитывается на сайте в зависимости от модели, версии, а также срока пользования.