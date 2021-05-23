Автоводителям в РФ рассказали, как правильно и безопасно помыть двигатель

Сейчас практически на каждой автомойке предлагают мойку подкапотного пространства, но на самом деле эту процедуру не советуют проводить.

Автопроизводители и дилерские центры рекомендуют не мыть ДВС, и другие узлы, расположенные под капотом.

Современные силовые агрегаты оснащены большим количеством датчиков и электроники, которые боятся воды. Поэтому настоятельно не рекомендуется мыть под капотом аппаратом высокого давления.

Также не стоит прибегать к мойке паром, ведь это тоже вода. Как пишет «Автовзгляд», самый надежный способ помыть мотор руками, что конечно трудно и долго, при этом надежно.

Такой способ гарантированно не приведёт к проблемам в работе узлов в подкапотном пространстве.