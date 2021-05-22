Как изготавливают дубликат ключа с чипом для авто

Современные автомобильные ключи с чипом имеют мало общего с незатейливыми болванками, используемыми ранее. Так, в советских машинах, если нет ключа, можно было одолжить его у соседа. Для завода мотора нужно было просто соединить провода под стартером.

В современных авто с иммобилайзером – качественной противоугонной системой – такое представить трудно. Теперь владельцам транспорта, которые потеряли электронный кодовый ключ приходится нелегко. Нужно как можно быстрее восстановить ключи с чипом от машины и вернуться к нормальной жизни.

Принцип действия чип-ключа для автомобиля

Чип-ключ для автомобиля – это микросхема, на которой располагается код, сгенерированный случайным образом. Именно он позволяет запустить мотор автомобиля. Если злоумышленник не знает этот код, он не сможет угнать транспортное средство.

Чтобы полностью защитить свое авто от угона, можно также приобрести иммобилайзер. После его монтажа процедура запуска мотора будет происходить по такому алгоритму:

l Ключ для автомобиля с чипом нужно вставить в замок зажигания,

l Иммобилайзер получает код, записанный на микросхеме.

l Полученные сведения сравниваются с тем, что указаны в базе данных компьютера.

l Если будет обнаружено совпадения, иммобилайзер запускает мотор.

l При несоотвествии двигатель будет молчать.

Принцип действия устройства простой, но надежный.

Алгоритм изготовления современных автоключей

Производство дубликата вкратце происходит так:

l При утрате ключа придется демонтировать замок зажигания. Большинство изготовителей специально сделали такую процедуру непростой во избежание незаконного удаления приспособления. Чтобы демонтировать замок, нужно провернуть устройство ключом, но при его отсутствии придется обращаться к профессионалам. Даже если удастся самому снять замок, то вытащить секретные элементы окажется проблематично.

l После извлечения сердцевины ее нужно передать специалистам, которые сделают копию зубьев в приспособлении. Новое механическое жало будет легко проворачивать замок зажигания.

l Когда механическая составляющая готова, происходит установка колбы, в которой располагается чип.

Конечный этап – программирование ключа специальным оснащением. Только после этого заказчик сможет завести автомобиль и отправиться в путешествие.

Для изготовления дубликата ключей для машин нужны навыки и знания в сфере автоэлектроники.