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Серийное производство автомобилей Aurus Senat начнут уже 31 мая 2021 года

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Как сообщила пресс-служба Aurus, в конце мая начнется серийное производство седана Senat.

В прошлом году на заводе Sollers в Татарстане был сварен кузов Aurus Senat, а в марте текущего года была создана первая пилотная партия серийных автомобилей.

31 марта 2021 года на заводе Sollers в Елабуге состоится торжественное мероприятие, посвященное старту серийного производства отечественного премиального седана.

Aurus Senat в России будут предлагать по цене от 18 000 000 рублей. В этом седане устанавливается 4,4 литровый гибридный мотор мощностью 598 л.с.

Aurus Aurus Senat‍
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