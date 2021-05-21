Серийное производство автомобилей Aurus Senat начнут уже 31 мая 2021 года

Как сообщила пресс-служба Aurus, в конце мая начнется серийное производство седана Senat.

В прошлом году на заводе Sollers в Татарстане был сварен кузов Aurus Senat, а в марте текущего года была создана первая пилотная партия серийных автомобилей.

31 марта 2021 года на заводе Sollers в Елабуге состоится торжественное мероприятие, посвященное старту серийного производства отечественного премиального седана.

Aurus Senat в России будут предлагать по цене от 18 000 000 рублей. В этом седане устанавливается 4,4 литровый гибридный мотор мощностью 598 л.с.